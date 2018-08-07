Перенос контента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Нужно перенести контент https://sharonnn80.wixsite.com/website/blank-3 (сайт будет копироваться в вордпресс). А тут http://www.itnews.co.il/ будет обновляться дизайн и если сайт будет строиться заново , важно то, чтобы новый сайт включал контент старого по тем же URL,s. Интересует цена и сроки исполнения

WordPress
7 лет назад
qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров