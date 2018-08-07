Не большие правки для админки
Перенос контента
Нужно перенести контент https://sharonnn80.wixsite.com/website/blank-3 (сайт будет копироваться в вордпресс). А тут http://www.itnews.co.il/ будет обновляться дизайн и если сайт будет строиться заново , важно то, чтобы новый сайт включал контент старого по тем же URL,s. Интересует цена и сроки исполнения
Заявки фрилансеров
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