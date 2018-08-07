Парсинг сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Добрый день ! Нужен на постоянной оснвое париснг двух сайтов на Word Press .

Подробности в Google Docs 

https://docs.google.com/document/d/1Edgty3Y8UqpVMyW0OGlmD1tirCZD_jU65bDSlKlxFYE/edit?usp=sharing

Условия и стоиомсть пишите в личку

WordPress
7 лет назад
BOEFF
Илья 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров