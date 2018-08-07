Удалить сайт полностью

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок136 просмотров

Нужно полностью удалить сайт, все базы и т.д. , чтобы выдавал ошибку 404 при запросе адреса сайта. Оплата только Яндекс деньги, других кошельков у меня нет, поэтому если нет Яд не тратьте время

7 лет назад
am018
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$3
1 день
просто красавчик, все сделал быстро и качественно, всегда на связи, всем рекомендую
Задача была поставлена чётко, вознаграждение не заставило себя ждать. В общем, всё отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад