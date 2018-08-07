Добрый день! Ищу разработчика php, который сможет разобраться в чужом коде и внести соответствующие правки и изменения. CMS разработана на фреймворке CodeIgniter 3.Х. Перечень работ которых надо провести: 1. Реализовать воспроизведение ...
Удалить сайт полностью
Нужно полностью удалить сайт, все базы и т.д. , чтобы выдавал ошибку 404 при запросе адреса сайта. Оплата только Яндекс деньги, других кошельков у меня нет, поэтому если нет Яд не тратьте время
Выбранный исполнитель
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