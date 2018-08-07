Разработка парсера для сбора фотографий товаров для интернет магазина - Необходимо упростить сбор фотографий для товаров для интернет магазина, жду предложения)! Требования: - Быть на связи - Прозрачная работа ...
Привязка сайта к Северу Киноплан Премьера
Сайт написан на Вордпресе
1) сделать регистрацию просто имейл имя и телефон, с возможностью вывода данных
2) Нарисовать зал
3) привязать билетный сервер
4) сделать печатную форму билета с отправкой на имейл и распечаткой
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