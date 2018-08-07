Привязка сайта к Северу Киноплан Премьера

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок126 просмотров

Сайт написан на Вордпресе 

1) сделать регистрацию просто имейл имя и телефон, с возможностью вывода данных 

2) Нарисовать зал 

3) привязать билетный сервер 

4) сделать печатную форму билета с отправкой на имейл и распечаткой

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7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров