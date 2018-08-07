Скрипт отправки файла на сайт

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Необходимо сделать скрипт на языке AutoHotkey для отправки файла картинки (капчи) на сайт https://rucaptcha.com/api-rucaptcha#examples (тут же и инструкция).  

Просьба указывать стоимость за которую готовы сделать скрипт и примерные сроки.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров