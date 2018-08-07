Здравствуйте есть задача по созданию crm с бизнес задачами которые применимы только в Украине. В основном для магазинов . При работе в срм у клиентов будет много работы с фильтрацией/отборами в заказах/ценах/товарах, будут периодически ...
Скрипт отправки файла на сайт
Необходимо сделать скрипт на языке AutoHotkey для отправки файла картинки (капчи) на сайт https://rucaptcha.com/api-rucaptcha#examples (тут же и инструкция).
Просьба указывать стоимость за которую готовы сделать скрипт и примерные сроки.
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