Исправить работоспособность расширения гугл хром

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https://chrome.google.com/webstore/detail/%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%91%D0%BC%20%20/dddkmllkiacndpahdamoiodmhahccepl вот это расширение нужно исправить, что бы работало. так же восстановить функцию спама сообщений.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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