Внести доработку на сайте Bitrix

На сайте построенном на Bitrix у нас имеется своего рода ротатор (слайдер) с товарами, куда попадают позиции, отмеченные в админке вручную (чекбоксом).

Необходимо сделать чтобы в этот ротатор автоматически попадало определенное четкое количество последних добавленных в каталоге товарных позиций (и выводимые по умолчанию товарные позиции сменялись после перезагрузки страницы). При этом надо оставить возможность и ручного добавления, как сейчас.

Вот коротко суть задачи.

Если есть такая возможность - пишите примерную стоимость доработки либо стоимость часа работы, а там уже определимся при личной связи.

Оплата желательна на wmr, яд или qiwi.