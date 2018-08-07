Необходимо заставить работать unoconv из PHP файла

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Закрыт3 заявки105 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо заставить работать unoconv из PHP файла. Дело в том, что команда отрабатывает через консоль:

unoconv -f pdf -o /var/www/site/data/www/slide.site.info/test.pdf /var/www/site/data/www/slide.site.info/test.ppt

Но при запуске через PHP скрипт, команда не срабатывает:

$output = shell_exec('unoconv -f pdf -o /var/www/site/data/www/slide.site.info/test.pdf /var/www/site/data/www/slide.site.info/test.ppt');

PHP
7 лет назад
unoconv_need
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$8
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sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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