Workflow контроля вывоза ТМЦ с территории предприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Необходимо разработать систему контроля вывоза ТМЦ согласно прилагаемому ТЗ.

Реализация:

OS - MS Windows Server 2012/2019

Оболочка - OpenServer

Framework - YII2

DB - MS SQL 2012

Авторизация - MS AD

SQLYii
7 лет назад
Chiffa-rus
Александр 
53 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров