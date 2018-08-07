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Workflow контроля вывоза ТМЦ с территории предприятия
Необходимо разработать систему контроля вывоза ТМЦ согласно прилагаемому ТЗ.
Реализация:
OS - MS Windows Server 2012/2019
Оболочка - OpenServer
Framework - YII2
DB - MS SQL 2012
Авторизация - MS AD
Заявки фрилансеров
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