Workflow контроля вывоза ТМЦ с территории предприятия

На сайте построенном на Bitrix у нас имеется своего рода ротатор (слайдер) с товарами, куда попадают позиции, отмеченные в админке вручную (чекбоксом). Необходимо сделать чтобы в этот ротатор автоматически попадало определенное четкое количество последних ...