Поправить интернет-магазин на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Магазин: 

https://goo.gl/tDTyRN

ТЗ:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V153av7T43LFQEE0hW6lZWjUbwSKFVqM-JcqgGwxvRw/edit#gid=0

В заявке указывайте срок и цену

Joomla
7 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров