Сайт magufoods.com Установить и настроить под продажу продукции woocommerce на сайте. На его основе собрать магазин. Верстка должна быть адаптивной! Все вылезания текстов и контента за блоки исправить. Сделать на сайте правки и ...
Доработать плагин на Wordpress
Необходимо получить то что в макете (скриншот 1)
То что сделано сейчас с помощью плагина "The Post Grid" (скриншот 2), каждый шаблон уже соответствует своей метки "новости", "статьи", "медиа" (скриншот3)
Теперь необходимо:
1. Перенести выбор данных шаблонов (скриншот3) внутрь каждой записи в WP.
2. Сделать скроллинг как в макете.
Сайт: http://test.testiruemsait.ru
Плагин: The Post Grid
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