Доработать плагин на Wordpress

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Необходимо получить то что в макете (скриншот 1)

То что сделано сейчас с помощью плагина "The Post Grid" (скриншот 2), каждый шаблон уже соответствует своей метки "новости", "статьи", "медиа" (скриншот3)

Теперь необходимо:

1. Перенести выбор данных шаблонов (скриншот3) внутрь каждой записи в WP.

2. Сделать скроллинг как в макете.

Сайт: http://test.testiruemsait.ru

Плагин: The Post Grid

WordPress
7 лет назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров