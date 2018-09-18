Нужно сделать карты на конструкторе в Яндекс Картах

  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки166 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать карты на конструкторе в Яндекс Картах, конструктор тут https://yandex.ru/map-constructor/

Нужно подключить все пункты выдачи заказов службы доставки СДЭК 

Вот например Санкт-Петербург https://www.cdek.ru/contacts/sankt-peterburg.html

Пункты выдачи в других городах https://www.cdek.ru/contacts/city-list.html

Всего примерно 1100 пунктов https://www.cdek.ru/website/edostavka/upload/custom/files/%D0%9F%D0%92%D0%97-2.xls

Выглядеть карта одного города должна примерно так на сайте https://prnt.sc/kfd48y

Выглядеть карта одного города должна примерно так на конструкторе https://prnt.sc/kfd4xx

Работа не сложная, от вас нужно, примерная цена и 

присутствие в skype или viber или прочие месенджеры, голосом обязательно, для переговоров! 

Спасибо!

7 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$50
1 день
Алексей молодец, рекомендую!
Четкое ТЗ. Приятное общение. Рекомендую

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aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад

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