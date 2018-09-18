Здравствуйте!

Нужно сделать карты на конструкторе в Яндекс Картах, конструктор тут https://yandex.ru/map-constructor/

Нужно подключить все пункты выдачи заказов службы доставки СДЭК

Вот например Санкт-Петербург https://www.cdek.ru/contacts/sankt-peterburg.html

Пункты выдачи в других городах https://www.cdek.ru/contacts/city-list.html

Всего примерно 1100 пунктов https://www.cdek.ru/website/edostavka/upload/custom/files/%D0%9F%D0%92%D0%97-2.xls

Выглядеть карта одного города должна примерно так на сайте https://prnt.sc/kfd48y

Выглядеть карта одного города должна примерно так на конструкторе https://prnt.sc/kfd4xx

Работа не сложная, от вас нужно, примерная цена и

присутствие в skype или viber или прочие месенджеры, голосом обязательно, для переговоров!

Спасибо!