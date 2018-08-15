Доработка каталога сайта на Битрикс

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки152 просмотра

Добрый день.

На странице http://joxi.ru/Q2KevlVt4Xz8xr мы выставили элементы каталога через компонент "Элементы раздела bitrix:catalog.section". Нужно поправить внешний вид этих блоков, чтобы в них, как в каталоге, отображались характеристики товара, его цена и кнопка "Заказать": http://joxi.ru/KAxBkXNTMqYPvm. И если возможно, немного уменьшить высоту блока — чтобы ширина картинки была 250px (соотв. высота — 167)

7 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$25
1 день
Спасибо, все ок, работа выполнена в полном объеме!
Все как обычно, оплата в срок, заказчик на связи, не первый раз работаю, рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад