Задание на видео: Основное https://youtu.be/cnexYRLfk2s Дополнение https://youtu.be/maVNFfPl6v4
Модуль загрузки товаров и цен для Битрикса из XML
Нужно разработать модуль загрузки товаров из XML. Основная задача:
Быстрая загрузка и обновление товаров из XML. Текущий модуль обновляет товары очень медленно. На 10 тысяч товаров получается обработка около 6 часов. Нам нужно значительно быстрее.
Просьба в комментариях сразу писать вилку по цене и срокам. Работаем без предоплаты или по безопасной сделке.
1. Модуль должен работать быстро. Обновление должно проходить не более 5-10 минут на 10 тысяч товаров. Сейчас модуль обновляет 10 тысяч товаров за 5-6 часов, что совершенно неприемлемо.
2. Модуль в обязательном порядке должен обновлять цены и наличие, остальное при ручной настройке.
Наличие может браться по правилу наличия оффера в xml (available=true) или же из специального поля с остатком.
Связь устанавливается вручную, по принципу свойство = название тега или атрибута в xml.
Должна быть возможность настроить, что происходит если нет товара в XML: либо товар отключается, либо проставляется нулевой остаток.
3. Обновление происходить должно по полю артикул иили название (настраивает вручную), текущие карточки товаров должны подвязаться к товарам в xml.
4. Модуль должен обладать функционалом изменения цен на весь прайс, с округлением до целого значения.
Должен быть функционал исключения бренда из ценообразования. Поставил галку, цена не меняется, грузится та что в xml.
5. Модуль должен распознавать все поля xml. Должна быть возможность привязки полей в xml к текущим инфоблокам, если такого нет, должен его создавать.
6. Должна быть возможность отключать загрузку определенного бренда, категории, подкатегории.
7. Должна быть возможность ручной привязки категорий в прайсе, к тем, что уже есть в магазине.
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