Модуль загрузки товаров и цен для Битрикса из XML

Нужно разработать модуль загрузки товаров из XML. Основная задача:

Быстрая загрузка и обновление товаров из XML. Текущий модуль обновляет товары очень медленно. На 10 тысяч товаров получается обработка около 6 часов. Нам нужно значительно быстрее.

Просьба в комментариях сразу писать вилку по цене и срокам. Работаем без предоплаты или по безопасной сделке.

1. Модуль должен работать быстро. Обновление должно проходить не более 5-10 минут на 10 тысяч товаров. Сейчас модуль обновляет 10 тысяч товаров за 5-6 часов, что совершенно неприемлемо.

2. Модуль в обязательном порядке должен обновлять цены и наличие, остальное при ручной настройке.

Наличие может браться по правилу наличия оффера в xml (available=true) или же из специального поля с остатком.

Связь устанавливается вручную, по принципу свойство = название тега или атрибута в xml.

Должна быть возможность настроить, что происходит если нет товара в XML: либо товар отключается, либо проставляется нулевой остаток.

3. Обновление происходить должно по полю артикул иили название (настраивает вручную), текущие карточки товаров должны подвязаться к товарам в xml.

4. Модуль должен обладать функционалом изменения цен на весь прайс, с округлением до целого значения.

Должен быть функционал исключения бренда из ценообразования. Поставил галку, цена не меняется, грузится та что в xml.

5. Модуль должен распознавать все поля xml. Должна быть возможность привязки полей в xml к текущим инфоблокам, если такого нет, должен его создавать.

6. Должна быть возможность отключать загрузку определенного бренда, категории, подкатегории.

7. Должна быть возможность ручной привязки категорий в прайсе, к тем, что уже есть в магазине.