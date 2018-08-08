Доработка сайта

Нужно разработать модуль загрузки товаров из XML. Основная задача: Быстрая загрузка и обновление товаров из XML. Текущий модуль обновляет товары очень медленно. На 10 тысяч товаров получается обработка около 6 часов. Нам нужно значительно ...
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