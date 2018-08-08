Разработка сайта для экспресс-доставка почты и грузов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок157 просмотров

Доброго дня!  

Необходимо разработать сайт для компании которая будет заниматься экспресс-доставкой почты и грузов. Компания будет предоставлять услуги по доставке и отправке экспресс-почты по России. Бриф во вложении. Там всё прописано (необходимый функционал и тд....). ПРОШУ УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ. Внимательно изучите бриф.  Просьба: ПИСАТЬ ТОЛЬКО СЮДА И ТОЛЬКО КАСАЕМО ЭТОГО ПРОЕКТА, СТОИМОСТЬ И СРОКИ! 

Ближайший пример, что хотелось бы получить приближенно sampost.ru  

Из функционала личного кабинета  база данных по отправкам клиента. Для удобства клиента, чтобы при следующей отправке в тот же адрес не нужно было заново заносить данные отправителя и получателя, а просто выбрать их из тех, которые уже были внесены в предыдущих отправках. 2я функция возможность создания самой накладной. Как вижу это я, есть готовый шаблон пустой накладной. Для клиента открываются несколько форм занесения данных отправителя, получателя, кол-ва мест и вес. После их заполнения при нажатии "сформировать накладную" в пустой шаблон в нужные места подтягиваются эти данные. С определенного изначально назначенного диапазона присваевается номер накладной. На выходе имеем готовую накладную с номером и данными отправителя и получателя.

7 лет назад
Lukas86
Азамат 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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