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Разработка сайта для экспресс-доставка почты и грузов
Доброго дня!
Необходимо разработать сайт для компании которая будет заниматься экспресс-доставкой почты и грузов. Компания будет предоставлять услуги по доставке и отправке экспресс-почты по России. Бриф во вложении. Там всё прописано (необходимый функционал и тд....). ПРОШУ УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ. Внимательно изучите бриф. Просьба: ПИСАТЬ ТОЛЬКО СЮДА И ТОЛЬКО КАСАЕМО ЭТОГО ПРОЕКТА, СТОИМОСТЬ И СРОКИ!
Ближайший пример, что хотелось бы получить приближенно sampost.ru
Из функционала личного кабинета база данных по отправкам клиента. Для удобства клиента, чтобы при следующей отправке в тот же адрес не нужно было заново заносить данные отправителя и получателя, а просто выбрать их из тех, которые уже были внесены в предыдущих отправках. 2я функция возможность создания самой накладной. Как вижу это я, есть готовый шаблон пустой накладной. Для клиента открываются несколько форм занесения данных отправителя, получателя, кол-ва мест и вес. После их заполнения при нажатии "сформировать накладную" в пустой шаблон в нужные места подтягиваются эти данные. С определенного изначально назначенного диапазона присваевается номер накладной. На выходе имеем готовую накладную с номером и данными отправителя и получателя.
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