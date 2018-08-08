bloodfreeman

Владислав bloodfreeman

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KarapuZZ
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать неадаптивную страницу адаптивной
Отличный заказчик! задача была поставлена коротко и ясно. Всегда на связи.
Рекомендую Ивана Справился с задачей, быстро. Хороший исполнитель
Ответный отзыв
bogdanulyanov
Богдан 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать неадаптивную страницу адаптивной
Грамотное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Быстро, качественно Всячески рекомендую!
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Поправить верстку на странице
Оплата своевременная. Никаких проблем не было. Все отлично! Рекомендую Владислава к сотрудничеству!
Все отлично, быстро решили проблема Рекомендую
Ответный отзыв
izmaylov_d
Дмитрий 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Cпарсить location через JS, вытянуть значение параметра и подставить
Заказчик принимает активное участие в процессе разработки. Постоянно на связи, оперативно отвечает на вопросы. Оплата точно в срок. Рекомендую!
Оперативно и качественно выполнил поставленную задачу. Рекомендую всем, и сам буду обращаться.
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rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Настроить передачу заказов с лендингов по api
Все отлично, сотрудничеством доволен.
Все сделано, работает.
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