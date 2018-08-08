bloodfreeman

ТЗ и примеры баннеров прилагаю
- Баннеры10 заявокЗакрытгод назад
Нужно разработать дизайн наклейки спереди+сзади+ сделать развертку коробки по заданным размерам. Ищу исполнителя для регулярных заказов, на данный момент уже есть очередь из 5 продуктов.Дизайн продукции17 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Страна - Таиланд Язык - английский Форм фактор - крем Действие -уничтожения грибка ногНейминг и Слоганы59 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Страна - Таиланд Язык - английский Форм фактор - спрей для рта Действие -усиленная потенция, пролонгация полового актаНейминг и Слоганы44 заявкиЗакрыт4 года назад
Страна - Таиланд Язык - английский Форм фактор - спрей Действие - решение проблемы с несвежим дыханиемНейминг и Слоганы61 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Страна - Таиланд Язык - английский Форм фактор - крем Действие -омоложение, избавление от морщин, мешки под глазамиНейминг и Слоганы49 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Страна - Таиланд Язык- Английский Форм факор- крем До 6-7 символов Подходит не только для псориаза, а и экземы, дерматиты и другие проблемы с кожей. Без избитых Psori...Fix, Lock, Stop итпНейминг и Слоганы43 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день Необходимо сделать 10 разных GIF анимаций на тему - мужской половой орган (пенис) 5 из них - процесс эрекции пениса другие 5 - увеличение размера пениса Для разнообразия можно рисовать как пенис отдельно, так и с ...Анимация4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть лендинг на html [url=http://squirtpro.org/]http://squirtpro.org[/url] Переделать в адаптивную. Так же регулярные подобные задачи.Завершен5 лет назад
Нужен небольшой скрипт на питоне, чтобы автоматизировать бронь площадки. Что нужно - авторизоваться на сайте, получить csrf_token И отправить 2 запроса Один с указанием ид, количества дней брони, номеров позиции для брони Второй - просто конфирм действия Все по сути PHP не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Скрипт должен выполнять всего 3 действия 1 логин на сайте 2 отправка через гет 1 урл 3 отправка через гет 2 урл ВсеВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Кто может приступить как можно скорее. Всего 1 страница htmlЗавершен5 лет назад
html страница просто хромом была сохранена. И не совсем корректно отображается, нужно поправить.Завершен5 лет назад
На лендинг приходит юзер, для каждого уник клик ид , урл вида url/?sid1={***} Нужно чтобы дальше отправляя форму с лендинга, в одном из инпут отправлялось значение этого sid1 В данный момент форма просто отправляет сам параметр Но при ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть готовый пример от партнерской программы Нужно чуть чуть переделать его Добавить редирект на succsess page после отправки лида. И запись в лог информации, удалось отправить лид или ошибка ( если партнерка висела например)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть OS X сервер мак мини Есть необходимость использовать свой впн с нужным ип Но тогда пропадает возможность управлять сервером удаленно через temviewer или rdp Нужно разделить так, чтобы можно было управлять сервером и при этом только одна ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Апач+nginx Нужно исправить на текущем дроплете и главное - т.к эта проблема постоянная при каждом новом дроплете, нужно рассказать как это могу править самостоятельно через консольСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Выглядит так - это backup с сервера на котором работал раньше скрипт, скачал всю папку home с прошлого сервера архивом + все базы данных. Много информации в базе данных, нужно перенести все как есть, не обнуляя. Ну ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Интеграции нужно написать с 3 партнерскими программами, у всех свое api. leadbit.com terraleads.com rocketprofit.comВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Описание в прикрепленном файле Крайний срок - завтра утром Задача: Необходимо сверстать копию страницы http://vk.com/apps Общий функционал Все ссылки ведущие с страницы должны быть заменены на заглушку К-во строк с приложениями на странице ограничить до 3 шт. Т.е всего ...Завершен6 лет назад