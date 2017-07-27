Создать шаблон для редактирования, скопировав сайт

Необходимо сделать копию заданной страницы ( Например страница конкретной новости на новостном сайте)

Требования к html/сss/js

Нужно очистить страницу от лишнего кода (скриптов и стилей) который не влияет на общее отображение. Страница должна загружаться максимально быстро, при этом общее качество изображений и стили должны быть сохранены в соответствии с оригиналом. Любые всплывающие окна и поля для авторизации работающие в оригинале должны быть убраны в копии. Так же в коде необходимо заменить все ссылки на . Комментарии кода обязательны!

Требования к изображениям

Необходимо систематизировать имена файлов подгружаемых изображений на странице. Четких требований к системе имен файлов нет, но они должны быть понятны и максимально точно описывали свое местоположение на странице.

Необходимо сделать порядка 20 таких шаблонов.