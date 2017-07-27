Создать шаблон для редактирования, скопировав сайт

Требуется блочная вёрстка макета. Стоимость вёрстки 500 рублей. Пожалуйста, читайте задание ниже, прежде чем задавать вопросы, постарался всё подробно описать. 1. Макет должен быть статичным по длине и оптимизирован под разрешение 1024х768, т.е. при таком разрешение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать копию заданной страницы ( Например страница конкретной новости на новостном сайте)
Требования к html/сss/js
Нужно очистить страницу от лишнего кода (скриптов и стилей) который не влияет на общее отображение. Страница должна загружаться максимально быстро, при этом общее качество изображений и стили должны быть сохранены в соответствии с оригиналом. Любые всплывающие окна и поля для авторизации работающие в оригинале должны быть убраны в копии. Так же в коде необходимо заменить все ссылки на . Комментарии кода обязательны!
Требования к изображениям
Необходимо систематизировать имена файлов подгружаемых изображений на странице. Четких требований к системе имен файлов нет, но они должны быть понятны и максимально точно описывали свое местоположение на странице.
Необходимо сделать порядка 20 таких шаблонов.
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