Верстка одностраничника (landing page)

Необходимо сверстать лендинг на основе файлов PSD

Файлы в приложении не помещается (17 Мб) поэтому даю ссылку на скачивание: https://www.dropbox.com/s/dtgin6hptupjfeu/Lidogeneraciya-Zastroyshiki-Psd-1.zip?dl=0

Срок: 2-3 дня

Требования:

Валидность верстки

Кросбраузерность

Резиновая или псевдорезиновая верстка под планшеты

Высокая скорость загрузки

Чтобы все формы работали безотказно

Функции для программирования:

Форма.

После заполнения данные отправляются на электронный ящик (укажу)

Внутри формы при заполнении телефона должно появляться подсказка +7 (___) ___-__-__ для облегчения ввода номера телефона. Поле не дает возможности вводить буквы.

Если номер введен не корректно, то внутри формы появляется сообщение “укажите ваш телефон”

После заполнения формы, страница не перегружается, а появляется сообщение: http://goo.gl/Ni2QJ3 - это как пример. Дизайнер его отрисовал.

Регламент работ:

1. Вёрстка сайта.

2. Программирование форм обратной связи.

3. Выложить на хостинг.

5. Необходимо будет поставить код счетчиков: Яндекс. метрика и Google Analytics и настроить цели на заполнение форм.

Исполнитель выбирается на основе следующих данных:

1. Примеры работ

2. Изучите ТЗ и задайте три вопроса к нему

3. Ваша цена в рублях и сроки