Верстка сайта + возможно скрипты

Добрый день, каждому!

В дизайн сайта http://skazkatut.ru/ должны будут внестись правки. За образец взять сайт http://www.ebay.com/

Что именно будет сделано:

1. толщина линий http://joxi.ru/823jlOahwKoYmO

2. шрифты http://joxi.ru/GrqenMbIbyoarz

3. оформление каталога с товарам в таком стиле http://joxi.ru/nAyXNz0f9O102Z вот тут http://joxi.ru/n2YzP8QI05jxA6 в частности цены и название товара, а кнопки "Подробнее" и "Купить в 1 клик" в таком стиле http://joxi.ru/KAgM6Kxs5Rvvml , только без стрелочек

4. карточка товара:

эта область http://joxi.ru/4AkOK37TVKoDAq , как тут http://joxi.ru/V2VePnNIGYKEmv на сером фоне + расположение кнопок http://joxi.ru/4AkOK37TVKV0Aq

в нашем случает это буду кнопки: "Купить", "Купить в 1 клик", "В список отслеживания"

"Добавить в коллекцию"

5. цены в этой области http://joxi.ru/nAyXNz0fkQGk2Z сделать красными

6. настроить плавно листалку http://joxi.ru/LmG3PVLuZYpMml

Сейчас нужны сроки и оценка.