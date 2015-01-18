Сделать фиксированное меню со скроллом на Bootstrap 3

HTML-версткаЗакрыт2 заявки175 просмотров
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Здравствуйте.

Есть готовая верстка страницы на Bootstrap 3 с горизонтальным меню вверху. Суть задачи:

1. Меню уже сверстано, его нужно сделать фиксированно прижатым к верхней части браузера.

2. По ссылкам с меню сделать плавный скролл (сейчас он не плавный).

Верстка адаптивная. Нужно, чтобы корректно отображалось меню на всех устройствах после ваших изменений.

Бюджет 500р. Оплата по факту на ЯД.

Bootstrap
9 лет назад
mjeday
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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