Дешево сверстать простой макет

Претендентов на выполнение задания было много, я выбрал Дмитрия и попал в самое яблочко: работа выполнена замечательно, все пожелания были учтены и реализованы, все было выполнено в срок. Мои лучшие рекомендации, смело выбирайте Дмитрия в качестве исполнителя.