Дешево сверстать простой макет

HTML-версткаЗавершен44 заявки510 просмотров
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макет можно посмотреть тут:

https://www.dropbox.com/s/mxwrqocsnna1i2s/Untitled-1.psd?dl=0

работы не очень много, так что призываю потенциальных исполнителей указывать адекватную цену

9 лет назад
ko1obok
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
eckimoc
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Претендентов на выполнение задания было много, я выбрал Дмитрия и попал в самое яблочко: работа выполнена замечательно, все пожелания были учтены и реализованы, все было выполнено в срок. Мои лучшие рекомендации, смело выбирайте Дмитрия в качестве исполнителя.
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