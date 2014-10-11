Очень талантливый и внимательный ко всем замечаниям верстальщик. Приятное сотрудничество и работа. Рекомендую его как хорошего и добросовестного специалиста, выполнившего всю работу в срок. После были устранены все замечания и внесены изменения. Будем сотрудничать и дальше!