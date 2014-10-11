Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Претендентов на выполнение задания было много, я выбрал Дмитрия и попал в самое яблочко: работа выполнена замечательно, все пожелания были учтены и реализованы, все было выполнено в срок. Мои лучшие рекомендации, смело выбирайте Дмитрия в качестве исполнителя.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую!
$25
10 баллов
9 лет назад
Отличный верстальщик, все было выполнено с опережением срока, пиксель перфект. Отличная работа! Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. Качественное ТЗ. Рекомендую!
$40
10 баллов
9 лет назад
По срокам, качеству и общению отличный специалист. Несмотря на малое количество отзывов - рекомендую Дмитрия, как ответственного верстальщика. Спасибо за работу
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. Качественное ТЗ. Рекомендую!
$5
10 баллов
9 лет назад
Очень талантливый и внимательный ко всем замечаниям верстальщик. Приятное сотрудничество и работа. Рекомендую его как хорошего и добросовестного специалиста, выполнившего всю работу в срок. После были устранены все замечания и внесены изменения. Будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Был терпелив к моим неточностям. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
9 лет назад
Получил качественно натянутый шаблон. Были некоторые недочёты, которые были быстро и без вопросов устранены. Буду работать с Дмитрием и дальше. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, с которым приятно работать. Все четко и быстро. Рекомендую.
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5 отзывов
от $10
от 1 дня
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