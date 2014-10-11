eckimoc

Дмитрий eckimoc

 
36 летУкраина/Ивано-Франковск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
ko1obok
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дешево сверстать простой макет
Претендентов на выполнение задания было много, я выбрал Дмитрия и попал в самое яблочко: работа выполнена замечательно, все пожелания были учтены и реализованы, все было выполнено в срок. Мои лучшие рекомендации, смело выбирайте Дмитрия в качестве исполнителя.
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Отверстать три простых страницы
Отличный верстальщик, все было выполнено с опережением срока, пиксель перфект. Отличная работа! Настоятельно рекомендую!
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. Качественное ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
tnurik
Тимур 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка главной со второстепенными
По срокам, качеству и общению отличный специалист. Несмотря на малое количество отзывов - рекомендую Дмитрия, как ответственного верстальщика. Спасибо за работу
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. Качественное ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
VadimkKa
Вадим 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Валидная CSS верстка хэдера сайта из PSD
Очень талантливый и внимательный ко всем замечаниям верстальщик. Приятное сотрудничество и работа. Рекомендую его как хорошего и добросовестного специалиста, выполнившего всю работу в срок. После были устранены все замечания и внесены изменения. Будем сотрудничать и дальше!
Хороший заказчик. Был терпелив к моим неточностям. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Hsite2k
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Переделка шаблона под CMS
Получил качественно натянутый шаблон. Были некоторые недочёты, которые были быстро и без вопросов устранены. Буду работать с Дмитрием и дальше. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Хороший заказчик, с которым приятно работать. Все четко и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
от $10
от 1 дня
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