Имеется музыкaльнaя CMS которая работала через API вконтакте - парсинг музыки и проигрывание. Сейчас апи вк для музыки не работает. Необходимо написать парсер Яндекс.Музыка для это CMS с возможностью парсинга песен и проигрывания уже имеющихся в ...