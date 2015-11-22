Hsite2k

Дмитрий Hsite2k

 
43 годаРоссия/Кемерово
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Viktorrr4
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Шаблон для самописного скрипта
Рекомендую заказчика! Чётко поставил задачу, предоставил сразу все необходимые файлы и доступы для работы. Всегда был на связи
Быстро выполнил задачу без множества вопросов и за адекватную цену!
Ответный отзыв
Numbovskij
Дмитрий 
30 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Помощь по настройке шаблона Wordpress
Четко, ясно, вовремя.
Помог в настройке шаблона, быстро и за адекватную цену.
Ответный отзыв
Navu
Олег 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Рерайт на юридическую тематику
Сотрудничеством доволен. Все без лишних слов. Мгновенная оплата. Рекомендую!
Получил рерайт, уникальность 100%. Были мелкие замечания, все быстро подправлено. Сделкой доволен!
Ответный отзыв
Zorkyy
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$11
9 баллов
8 лет назад
Переделка шаблонов
Все замечания были приняты к сведению. Не смотря на задержку с обоих сторон (виной тому были моя заваленность сторонними задачами, долгое уточнение некоторых требований и получение всех необходимых доступов), оплата была произведена настолько быстро, насколько возможно. Честный и отзывчивый заказчик, я рад сотрудничеству.
Работой доволен, по времени вышло чуть дольше чем планировалось, но результат устроил.
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Составление описаний для сайтов
Спасибо за заказ. Четкая задача и оплата в полном объеме. Обращайтесь. С ув., Владислав
За пару дней получил нужное количество описаний. Сотрудничеством доволен!
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