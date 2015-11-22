Есть сампописный скрипт наподобие фото галереи. Необходимо сверстать из html шаблон для того скрипта. Пример шаблона имеется.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для скрипта картиночного сайта нужно добавить категории картинок.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть CMS на codeigniter, необходимо доработать ее для работы на php 7 и оптимизировать код для снижения нагрузки на сервер.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть скрипт галереи на php с парсингом картинок из одного источника. Необходимо прикрутить к нему парсинг картинок из яндeкca + распознование капчи через сервис, работающий по аналогии с antigate.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Имеется музыкaльнaя CMS которая работала через API вконтакте - парсинг музыки и проигрывание. Сейчас апи вк для музыки не работает. Есть парсер музыки из одноклассников, но он не рабочий, видимо сменили верстку. Необходимо починить парсер ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Имеется музыкaльнaя CMS которая работала через API вконтакте - парсинг музыки и проигрывание. Сейчас апи вк для музыки не работает. Необходимо написать парсер Яндекс.Музыка для это CMS с возможностью парсинга песен и проигрывания уже имеющихся в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна небольшая правка макета в Corel Draw - поменять цвет некоторых элементов, увеличить элемент, уменьшить элемент.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо правильно перевести правила сайта на Apache для работы с nginx. Правила с онлайн конвертеров не работают.Системное администрирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна небольшая помощь по настройке шаблона Wordpress. Тема Zerif Pro, необходимо изменить иконки соц сетей в футере, фон записей, фон в шапке, и расположение текста в начале шаблона.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен рерайт одной статьи объемом ~3700 знаков с пробелами на юридическую тематику. Исполнитель должен быть в теме юриспруденции.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимы следующие доработки для движка сайта с картинками: 1. Парсинг картинок с яндекс с использованием антигейта. Код парсера имеется в предыдущей версии движка, нужно перенести. 2. Возможностью выбора поиска по самым большим картинкам и маленьким. 3. Добавить парсинг ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна переделка html шаблона под самописную CMS. Предоставляю шаблон, доступ к cms и инструкцию по переделке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходим реггер фрихоста с поддержкой антикапчи и прокси.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо придумать придумать не банальные (вроде "развлекательный портал") заголовок и описания (description) для пары-тройки сайтов. Тематика сайтов - развлечения.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим перевод названия, описания и мета-тегов (ключевый слова и т.д) для нескольких сайтов на английский язык.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен парсер статистики tоp.mаil.ru с возможностью парсинга за день, за неделю, за месяц. Либо программа, либо скрипт.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Есть скрипт чекера статистики liveinternet на открытость поисковых запросов. Скрипт работает, но почему-то сайты с открытой статистикой не ищет. Специально закидывал с десяток сайтов с открытой статистикой, скрипт ни один сайт не определил как открытый.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо уникализировать шаблоны для CMS: поменять цвета, стили, фон.HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна переделка html шаблона под самописную CMS. Предоставляю шаблон, доступ к cms и инструкцию по переделке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна программа для переименования файлов по списку слов. ТЗ: 1. Программе задается список слов и указывается папка с файлами. 2. Программа переименовывает файлы в папке и подпапках. 3. Если слова для переименования начинаются с прописной буквы, то меняет ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад