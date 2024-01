One shot - one hit. Warranty included!

Разработка веб-сайтов и приложений различной сложности:

- back-end (PHP, MySQL, any popular framework, but Symfony is preferred)

- front-end (Vue.JS, React, Jquery/JqueryUI, Backbone.js/Marionette.js, HTML5)

- разработка REST API

- встраивание систем (платёжные, системы авторизации и пр.)

- создание встраиваемых систем

- оптимизация, настройка сервера, развёртывание приложений, решение проблем, консультация.

----------

Берусь только за то, что смогу осуществить.