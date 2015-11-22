One shot - one hit. Warranty included!
Разработка веб-сайтов и приложений различной сложности:
- back-end (PHP, MySQL, any popular framework, but Symfony is preferred)
- front-end (Vue.JS, React, Jquery/JqueryUI, Backbone.js/Marionette.js, HTML5)
- разработка REST API
- встраивание систем (платёжные, системы авторизации и пр.)
- создание встраиваемых систем
- оптимизация, настройка сервера, развёртывание приложений, решение проблем, консультация.
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Берусь только за то, что смогу осуществить.
Отзывы заказчиков
$11
9 баллов
8 лет назад
Работой доволен, по времени вышло чуть дольше чем планировалось, но результат устроил.
Ответный отзыв
Все замечания были приняты к сведению. Не смотря на задержку с обоих сторон (виной тому были моя заваленность сторонними задачами, долгое уточнение некоторых требований и получение всех необходимых доступов), оплата была произведена настолько быстро, насколько возможно. Честный и отзывчивый заказчик, я рад сотрудничеству.
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4318