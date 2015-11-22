Все замечания были приняты к сведению. Не смотря на задержку с обоих сторон (виной тому были моя заваленность сторонними задачами, долгое уточнение некоторых требований и получение всех необходимых доступов), оплата была произведена настолько быстро, насколько возможно. Честный и отзывчивый заказчик, я рад сотрудничеству.