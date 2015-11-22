Zorkyy

Дмитрий Прокопенко Zorkyy

 
31 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
One shot - one hit. Warranty included!

Разработка веб-сайтов и приложений различной сложности:

- back-end (PHP, MySQL, any popular framework, but Symfony is preferred)

- front-end (Vue.JS, React, Jquery/JqueryUI, Backbone.js/Marionette.js, HTML5)

- разработка REST API

- встраивание систем (платёжные, системы авторизации и пр.)

- создание встраиваемых систем

- оптимизация, настройка сервера, развёртывание приложений, решение проблем, консультация.

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Берусь только за то, что смогу осуществить.

PHPMySQLHTMLReactjQueryRESTSymfonyVue.js
Отзывы заказчиков
Hsite2k
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
9 баллов
8 лет назад
Переделка шаблонов
Работой доволен, по времени вышло чуть дольше чем планировалось, но результат устроил.
Все замечания были приняты к сведению. Не смотря на задержку с обоих сторон (виной тому были моя заваленность сторонними задачами, долгое уточнение некоторых требований и получение всех необходимых доступов), оплата была произведена настолько быстро, насколько возможно. Честный и отзывчивый заказчик, я рад сотрудничеству.
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Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4318