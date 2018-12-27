Я не обещаю, что сделаю сайт как у facebook, но я приложу все усилия и знания, чтобы он стабильно работал и был удобен

Занимаюсь разработкой сайтов больше 2 лет.

Знаю отлично

HTML, HTML5, CSS, CSS3

Технологию Flexbox

Методологию БЭМ

Фреймворк Bootstrap 3, 4

Базовые знания JavaScript, jQuery

Адаптивная, кроссбраузерная верстка это про меня

В основном специализируюсь на системе управления контентом (CMS) Wordpress

Не один десяток кружек кофе ушло на то, чтобы расширять и закреплять свои знания.