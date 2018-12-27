Я не обещаю, что сделаю сайт как у facebook, но я приложу все усилия и знания, чтобы он стабильно работал и был удобен
Занимаюсь разработкой сайтов больше 2 лет.
Знаю отлично
HTML, HTML5, CSS, CSS3
Технологию Flexbox
Методологию БЭМ
Фреймворк Bootstrap 3, 4
Базовые знания JavaScript, jQuery
Адаптивная, кроссбраузерная верстка это про меня
В основном специализируюсь на системе управления контентом (CMS) Wordpress
Не один десяток кружек кофе ушло на то, чтобы расширять и закреплять свои знания.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт детского центра116 просмотров
- Сайт микрофинансовой компании126 просмотров
- Сайт для транспортной компании125 просмотров
- Cайт RentCar144 просмотра
- Сайт-визитка РБТ22162 просмотра
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Работа произведена в срок и качественно, были некоторые простои по нашей вине, исполнитель все сносил стойко и без негатива, готов к дальнейшему сотрудничеству, рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик отзывчивый, все подробно и понятно объясняет Неконфликтный Задачу поставил четко и ясно Оплату произвел сразу после выполнения заказа Буду рад дальнейшему сотрудничеству Рекомендую
$15
10 баллов
5 лет назад
Быстро выполнил задачу без множества вопросов и за адекватную цену!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика! Чётко поставил задачу, предоставил сразу все необходимые файлы и доступы для работы. Всегда был на связи
$5
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Виктору за быструю работу. Помог устранить неточность в верстке сайта.
Ответный отзыв
Очень компетентный заказчик! Задача была поставлена четко, всю необходимую информацию и данные предоставил сразу. Рекомендую
$4
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую,спасибо.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству с этим заказчиком! Объяснил задачу очень чётко. Практически всегда был на связи! Рекомендую.
HTML-верстка
4 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга