Viktorrr4

Виктор Дзюбин Viktorrr4

 
30 летРоссия/Барнаул
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я не обещаю, что сделаю сайт как у facebook, но я приложу все усилия и знания, чтобы он стабильно работал и был удобен

Занимаюсь разработкой сайтов больше 2 лет.

Знаю отлично

HTML, HTML5, CSS, CSS3

Технологию Flexbox

Методологию БЭМ

Фреймворк Bootstrap 3, 4

Базовые знания JavaScript, jQuery

Адаптивная, кроссбраузерная верстка это про меня

В основном специализируюсь на системе управления контентом (CMS) Wordpress

Не один десяток кружек кофе ушло на то, чтобы расширять и закреплять свои знания.

JavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
keron3771_aq
Илья 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка готового сайта.
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Ответный отзыв
SidSpears
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Правки по сайту
Работа произведена в срок и качественно, были некоторые простои по нашей вине, исполнитель все сносил стойко и без негатива, готов к дальнейшему сотрудничеству, рекомендую
Заказчик отзывчивый, все подробно и понятно объясняет Неконфликтный Задачу поставил четко и ясно Оплату произвел сразу после выполнения заказа Буду рад дальнейшему сотрудничеству Рекомендую
Ответный отзыв
Hsite2k
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Шаблон для самописного скрипта
Быстро выполнил задачу без множества вопросов и за адекватную цену!
Рекомендую заказчика! Чётко поставил задачу, предоставил сразу все необходимые файлы и доступы для работы. Всегда был на связи
Ответный отзыв
bogdan_lisunov
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Выровнять фото по заданным отступам
Спасибо Виктору за быструю работу. Помог устранить неточность в верстке сайта.
Очень компетентный заказчик! Задача была поставлена четко, всю необходимую информацию и данные предоставил сразу. Рекомендую
Ответный отзыв
a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Вставить ссылку в поле для телефона или email wordpress.
Рекомендую,спасибо.
Рад сотрудничеству с этим заказчиком! Объяснил задачу очень чётко. Практически всегда был на связи! Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга