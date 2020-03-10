Адаптивная верстка готового сайта.

Всем доброго времени суток. Нужно по примеру собрать лендинг просто версткой. Пример https://moment.taxi/ Расположение блоков с пояснениями https://app.moqups.com/hW4yyyaflH/view/page/ad64222d5?ui=0 Картинки есть. Приступить нужно сразу и вечером сдать. Соответсвенно чтобы формы работали и приходило к нам на почту, адаптив. Работаете на ...