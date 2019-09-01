Верстка куска макета

Здравствуйте. Интересует адаптивная верстка уже существующего сайта. Он создан на Wordpress. Шаблон адаптивный. Тем не менее, в нем есть ошибки, из-за которых часть страниц сайта не проходит Google Mobile-Friendly test. Мне требуется переверстать шаблон, чтобы сайт этот ...