Сделать верстку сайта по дизайну
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка куска макета :
-Анимация таймера по кругу заполняться
-Волны у последнего победителя и у предметов анимированые
-Анимация волны предметов https://i.imgur.com/7K3C2LQ.png поднимается вверх от зависимости количества предметов и меняет цвет градиента
Готов выслушать цену и сроки
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