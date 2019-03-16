Перестройка корзины в Джумла 1,5

На сайте

1satin.ru

Корзина делалась по аналогии с сайтом конкурента https://www.goodtex.ru

Сейчас на сайте 1satin.ru хотим сделать корзину как текущая корзина на гудтекс.ру

А именно:

1.При оформлении заказа можно сразу создать учетную запись, надо чтобы в учетную запись поле логин автоматически проставлялся email это и будет логином (сейчас его надо придумывать)

2.Заказ на сайте оформляется в два шага, сначала все данные, потом информация по способу оплаты. Все переместить на первый шаг и исключить второй, т.е. на первом шаге чтобы человек выбирал и способ оплаты.

PS При этом в мобильной версии главное чтобы ничего не поплыло.

3.Товар в корзине чтобы подтягивался с фотографией, как на сайте https://www.goodtex.ru

4.В корзине товара на 1 Сатин заменит значек добавления или убавления количества товаров на + и - ( либо как них стрелочка вверх и вниз), вместо боченка (как сейчас у нас)

5.В корзине убрать строчку Налог на стоимость товара и заменить ее на строчку скидка. Скидка была бы с алгоритмом:

-только для Не зарегистрированных клиентов (без логина и пароля вошедших на сайт)

-на заказ от 5000 р. скидка 3%

-на заказ от 7500 р. скидка 5%

-на заказ от 10000 р. скидка 7%

-на заказ от 150000 р. скидка 10%

-в корзине должно быть более 1 товара, чтобы не давалась автоматическая скидка на 1 единицу товара

Либо если это возможно, касательно регистрированных или не регистриованных клиентов, чтобы

-цены на сайте для всех видны были одинаковые (сейчас если ты с регистрацией, то цены видишь уже со скидкой)

-скидка в корзине была

а)регистрированных клиентов та которая за ними есть (вне зависимости от объема заказ, даже на 1 товар)

б)без регистрации скидка от объема (см. выше) и не менее 1 шт. товара. (чтобы не было скидки на товар который по цене больше 5000 р. (таких у нас около 200 товаров цена которых больше 5 т.р.)