Требуется сверстать лендинг

$25
HTML-версткаЗакрыт22 заявки375 просмотров
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Требуется сверстать лендинг. 

ТЗ по ссылке ниже. 

https://docs.google.com/document/d/1veULdH1PQpjIyQLtZvHwREUhQoXy_jwhkk_cGf67F50/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС, 

5 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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