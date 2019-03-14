Оптимизация сайта в IE

Имеется сайт - ИМ, в свое время некорректно была проведена верстка ив ИЕ он криво работает

Необходима переверестать так, чтобы в ИЕ все работало правильно

На данный момент - шапка кривая, где то иконки растянуты, не работает оформление заказа