Оптимизация сайта в IE

Здравствуйте! Сайт на Wordpress,[b] шаблон адаптивный[/b]. Тем не менее, имеются три проблемы с адаптивной версткой. Возможно, они взаимосвязаны: 1. Неверное изменение размеров картинок при просмотре с телефона. Я загружаю картинки, размер которых почти на всю ширину контентной части ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт - ИМ, в свое время некорректно была проведена верстка ив ИЕ он криво работает
Необходима переверестать так, чтобы в ИЕ все работало правильно
На данный момент - шапка кривая, где то иконки растянуты, не работает оформление заказа
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