Доработка анонсов на главной странице сайта

Речь о сайте https://spzp.ru

Всего две в принципе доработки.

Первая. На главной странице в анонсах - две ссылки "Читать далее". Вы уберите ту, что внутри. А красивую оранжевую кнопку оставьте.

И вторая доработка. Там в анонсах если не вставлена картинка поста, образуется пустое место. Они все по горизонтали выравнены на главной. Вы уберите пустое место внутри, и пусть анонсы не будут выравнены таким образом. Просто идут подряд один за другим в две колонки.