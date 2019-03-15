Доработка анонсов на главной странице сайта

Необходимо провести доработку верстки и скриптов сайта, в том числе внедрить видео. По объему на несколько дней работы. Используется less, исходники надо поддерживать в актуальном состоянии. Сайт www.vipflat.ru. ТЗ для изучения предоставим. Пишите стоимость часа ...
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Речь о сайте https://spzp.ru
Всего две в принципе доработки.
Первая. На главной странице в анонсах - две ссылки "Читать далее". Вы уберите ту, что внутри. А красивую оранжевую кнопку оставьте.
И вторая доработка. Там в анонсах если не вставлена картинка поста, образуется пустое место. Они все по горизонтали выравнены на главной. Вы уберите пустое место внутри, и пусть анонсы не будут выравнены таким образом. Просто идут подряд один за другим в две колонки.
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