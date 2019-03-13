Верстальщик лендинга.

Имеется: посадочная страница (прокладка) с контентом 18+. Необходимо: 1. Реализовать адаптивную под мобильные устройства и десктоп версию страницу-верификацию, которая будет открываться перед прокладкой, по типу этой - http://joxi.ru/MAj9RZbfjjjoE2?d=1 2. Соединить страницу верификации с посадочной страницей (необходимо чтобы при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик для верстки лендинга.
Тема: бани-бочки
Сроки: до 10.00 часов по МСК, 17 марта
Цена: 1500
Приоритет буду отдавать исполнителям, которые уже работали с похожей тематикой.
Обязательно кроссбраузерно!!
Скорость загрузки не менее 70 по сервису
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Прикрепляйте примеры Ваших работ при отписке на проект.
Подробности работы обсудим с кандидатами.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Ссылка на ТЗ и мокапы: [url=http://click.freelancehunt.com/wf/click?upn=-2FmtksqrQwWgqLc-2FROKo0hUELPSeqZxKZKX54CprOAJWFi3SSbLIUamQ-2BOVWecMEhjZ7Mm2F-2FWfn-2FP-2BPtPXKhDGLWCgEl1wDZC3B5mDv9bRn6WGwlaflRSEySQxkF5-2B9c_ZtBlGeV9Hk-2FCXuU1cA7Lnj4lxzwk6Afwaopcx1IhLyntzXT-2FmSgVKIU8r0jHin1z-2Fz-2Bc0BMueeAh0Hh0RA0jNY-2FUwyp-2BJE8JtP8pIskJVY-2BN2whSr-2FAfJMs-2BIPobIGEce4F5DeDA-2FOE0QPD5pTBOvbTzXRUsHiYrrVgmsfYs-2BTub3B8OoTt2kVEtoMsNi6KZyEmzuAOCAcQOxWw8CHqt9FlPn-2B4yZSyWK9HfnRgcUtSFUAf3uAgEFLF9Fksjl5Mj]https://drive.google.com/drive/folders/1asFzES1Ao4Pk0znAXUWByoaSBueos5vS?usp=sharing[/url] ТЗ для сайта.psd - упрощенный мокап, там целевые страницы главная и корзина картинки - это мокапы по блокам страниц ТЗ (главная + калькулятор) - нюансы верстки и расположение мокапов-картинок по порядку. Там ...Закрыт5 лет назад
- $7
Приветствую всех! При вёрстке небольшого информационного spa(5 страниц) возникли проблемы с кроссбраузерностью. Нужна помощь!HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать готовый дизайн сайта. Есть пример сайта который нужно скопировать "с чувством собственного достоинства")) Верстка нужна адаптивная. Макеты под десктоп, таблет и мобайл.HTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад
Сверстать лендинг на HTML все вопросы в личкуHTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача Верстка, интеграция верстки. Интернет-магазин плюс База данных с сильно расширенным функционалом. Обязательные требования Только для экспертов, для профессионалов с опытом. Ознакомление с ТЗ после предварительного выбора потенциальных исполнителей по таким критериям как опыт, отзывы, работы, навыки. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте,нужна верстка и посадка на WP + WooCommerce (для товаров) Макет для ознакомления и оценки стоимости/сроков [url=https://drive.google.com/drive/u/0/folders/172PskCDhVCCE10PeAmS0F1oAdfNnbhex]https://drive.google.com/open?id=172PskCDhVCCE10PeAmS0F1oAdfNnbhex[/url] Всего 9 страниц ПК версии, так же прорисованы версия под планшет и мобильная. Возможно будет еще пару шаблонных страниц. На главной нужно вывести ...Закрыт5 лет назад
Всем привет. Нужна адаптивная верстка двух страниц 1140/720/320. Без фреймворков. https://www.dropbox.com/s/jkpbi5yehn24qiv/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%201140.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/dv6p9kshcrizc80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%201140.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/hksl35nq2wxg7c1/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20720.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/0leopyb4ziombol/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20720.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/hprx8qq4h3nqya3/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20320.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/6mtwlb7xq85xq83/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20320.jpg?dl=0HTML-верстка39 заявокЗакрыт5 лет назад
Доработка сайта https://remcraft точка ру адаптировать под мобильные и планшетные версий задание в приложение что есть правки которые должны меняться только дял мобильной версии и никак не влиять на десктопную там есть задача сделать галерею широкоформатную, вам чтобы ...Закрыт5 лет назад
Сами макеты скачайте тута [url=https://dropmefiles.com/oFWbU]https://dropmefiles.com/oFWbU[/url] Нужна верстка макетов адаптивно в приложение макеты от вас жду сроки и бюджет! Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4. Когда можете начать работу 5. Вопросы по проектуHTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад