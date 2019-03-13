Доработка сайта адаптировать под мобильные и планшетные версий

Доработка сайта https://remcraft точка ру адаптировать под мобильные и планшетные версий задание в приложение

что есть правки которые должны меняться только дял мобильной версии и никак не влиять на десктопную

там есть задача сделать галерею широкоформатную, вам чтобы ее сделать нужно для мобильной версии показать не адаптированную дескопную галерею а вообще другую галерею...

Задача описана во вложении

Работа ведется через Bitbucket От вас примерный бюджет мероприятия

от вас сроки и бюджет