Доработать верстку

1. Вынести с списка поле поиска, http://joxi.ru/jgmvZzcL5BoMma, логичнее будет скролить записи а не весь контейнер. Также для реализации аксовой подгрузки будет логичнее что бы список был в отдельном контейнере.2. http://joxi.ru/vDr8ejh4NnRDm6 - в мобильной версии также вынести записи в отдельный контейнер и скролить только записи в нем, кнопку не скролить а просто прижать к низу экрана, поле поиска также должно быть статично