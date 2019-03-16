Доработать верстку

Добрый день. Требуется сверстать адаптивно(с учетом планшета и мобильных устройств) такой сайт без натяжки на движок с анимацией экранов при скролинге и добавить прелоудер при загрузке. Жду срок и цену, спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Вынести с списка поле поиска, http://joxi.ru/jgmvZzcL5BoMma, логичнее будет скролить записи а не весь контейнер. Также для реализации аксовой подгрузки будет логичнее что бы список был в отдельном контейнере.2. http://joxi.ru/vDr8ejh4NnRDm6 - в мобильной версии также вынести записи в отдельный контейнер и скролить только записи в нем, кнопку не скролить а просто прижать к низу экрана, поле поиска также должно быть статично
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