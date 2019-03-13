HTML верстка нативная и AMP верстка

HTML-версткаЗакрыт6 заявок164 просмотра
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1: HTML верстка Нативная, Не должно быть горизонтальной прокрутки 

минимальная вложеность блоков: 

так ненадо:

какойто текс 

по возможности

какойто текс как можно менше кода 

Семантическая разметка, Использование микро данных (microdata) (адреса отзывы услуги новости) 

использование стандартных шрифтов 

один css файл, все неиспользуемые классы удалить вес менее 50кб не в жатом состоянии 

один javascript файл, все неиспользуемые скрипты удалить 

developers.google.com для мобильной и дисктопной версии не ниже 95% 

2: AMP верстка (мобильная версия) 

в итоге 2 вертки html и amp 

HTML
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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