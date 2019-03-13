HTML верстка нативная и AMP верстка

Добрый день. Требуется сверстать адаптивно(с учетом планшета и мобильных устройств) такой сайт без натяжки на движок с анимацией экранов при скролинге и добавить прелоудер при загрузке. Жду срок и цену, спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1: HTML верстка Нативная, Не должно быть горизонтальной прокрутки
минимальная вложеность блоков:
так ненадо:какойто текс
по возможностикакойто текс как можно менше кода
Семантическая разметка, Использование микро данных (microdata) (адреса отзывы услуги новости)
использование стандартных шрифтов
один css файл, все неиспользуемые классы удалить вес менее 50кб не в жатом состоянии
один javascript файл, все неиспользуемые скрипты удалить
developers.google.com для мобильной и дисктопной версии не ниже 95%
2: AMP верстка (мобильная версия)
в итоге 2 вертки html и amp
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