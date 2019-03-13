Html Верстка Главной страницы сайта

Добрый день. Требуется сверстать адаптивно(с учетом планшета и мобильных устройств) такой сайт без натяжки на движок с анимацией экранов при скролинге и добавить прелоудер при загрузке. Жду срок и цену, спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Bootstrap 4
Препроцессор Sass/Scss
Анимации/Ховеры:
1. На каждой картинку с проектами при скролле (анимация появления картинки) - пример https://blog.dropbox.com/2. В первом блоке буквы появляются из черной полоски которая уходит а текст остаётся - пример https://spire.com/en3. Ховер на ссылках - пример https://hakim.se/4. Ховер на блоке с одеждой появляющаяся обводка - пример https://nisnom.com/veb-razrabotki/css-only-border-animation-krasivaya-animatsiya-granits-border-ssylki-pri-navedenie/5. Ховер на картинках в мероприятиях - пример http://ariona.github.io/hover3d/index.html6. Анимация кляксы под текстом «Остались вопросы» - https://lab.hakim.se/yugen/
После подтверждения сбросим PSD
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