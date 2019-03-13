Html Верстка Главной страницы сайта

HTML-версткаЗакрыт24 заявки786 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

Bootstrap 4

Препроцессор Sass/Scss

Анимации/Ховеры: 

1. На каждой картинку с проектами при скролле (анимация появления картинки) - пример https://blog.dropbox.com/2. В первом блоке буквы появляются из черной полоски которая уходит а текст остаётся - пример https://spire.com/en3. Ховер на ссылках - пример https://hakim.se/4. Ховер на блоке с одеждой появляющаяся обводка - пример https://nisnom.com/veb-razrabotki/css-only-border-animation-krasivaya-animatsiya-granits-border-ssylki-pri-navedenie/5. Ховер на картинках в мероприятиях - пример http://ariona.github.io/hover3d/index.html6. Анимация кляксы под текстом «Остались вопросы» - https://lab.hakim.se/yugen/

После подтверждения сбросим PSD

HTML
5 лет назад
tike02
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Landing page

    Добрый день. Требуется сверстать адаптивно(с учетом планшета и мобильных устройств) такой сайт без натяжки на движок с анимацией экранов при скролинге и добавить прелоудер при загрузке. Жду срок и цену, спасибо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вёрстка страницы "галерея" для сайта http://interior3d.su/

    Превью страницы для вёрстки: https://yadi.sk/i/kJcd0LX5XDYbDg [b]Основные требования:[/b] 1. Шапку, футер, зону комментариев и нижний баннер ([url=http://prntscr.com/mx8war]http://prntscr.com/mx8war[/url] ) нужно использовать наши. (внедряются через функцию INCLUDE) 2. Адаптивность под мобильные устройства 3. Кросс-браузерность ●      Firefox (последний) ●      Yandex (последний) ●      Chrome (последний) ●      Safari (последний) ●      iPhone (смотрим в landscape ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание Адаптивности на мобильной и планшетной версий на сайте

    Создание Адаптивности на мобильной и планшетной версий на сайте ту т3 от вас сроки и бюджет [url=https://docs.google.com/document/d/1jBe0EQC2BhW6zZmegs9EYLZm_Ps6E4FTie4vyEQY6_U/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1jBe0EQC2BhW6zZmegs9EYLZm_Ps6E4FTie4vyEQY6_U/edit?usp=sharing[/url]

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выровнять фото по заданным отступам

    В перечень-список добавлено новое фото, но по какой-то причине миниатюра отличается от всех остальных, такого не должно быть. Самостоятельно в коде разобраться не удалось, картинку загружали и в исходном размере и после оптимизации в https://tinypng.com/ - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Форма

    $16

    На [url=http://mos-radius.ru/]http://mos-radius.ru/[/url] нужно сделать симпатичную форму (HTML, CSS, JS) --Выберите экскурсию-- // выпадающий список из 3х вариантов «Вдоль по Питерской…». От Воскресенских ворот до Триумфальной площади. «Дядя Гиляй и его время». От Пушкинской площади до Театральной. Прогулка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать страницу Cпасибо (ok.html) на лединге

    $5

    Требуется сделать страницу "Спасибо" (ok.html) на готовом лединге и убрать заставку на странице при загрузке страницы. После отправки формы должен быть переход на страницу "Спасибо" и через 3 секунды редирект опять на главную. Срок сегодня ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адекватная верстка

    Доброго времени суток, сайт начал долго грузится, думаю это из за обилия разных скриптов по этому хотелось бы переверстать его на какой то фреймворк позволяющий быструю, динамическую загрузку. Понимая тот факт что технологий достаточно много я ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад