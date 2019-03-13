Сделать страницу Cпасибо (ok.html) на лединге

Требуется сделать страницу "Спасибо" (ok.html) на готовом лединге и убрать заставку на странице при загрузке страницы. После отправки формы должен быть переход на страницу "Спасибо" и через 3 секунды редирект опять на главную. Срок сегодня до 24ч. по Москве. Оплата Webmoney или Карта. Кто готов, оставляйте заявку под проектом.