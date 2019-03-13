Сделать страницу Cпасибо (ok.html) на лединге

$5
HTML-версткаЗавершен6 заявок172 просмотра
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Требуется сделать страницу "Спасибо" (ok.html) на готовом лединге и убрать заставку на странице при загрузке страницы. После отправки формы должен быть переход на страницу "Спасибо" и через 3 секунды редирект опять на главную. Срок сегодня до 24ч. по Москве. Оплата Webmoney или Карта. Кто готов, оставляйте заявку под проектом.

HTML
5 лет назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
webkingcoder
Олег 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
$5
1 день
Работали с Олегом над проектом. Олег отлично справился с работой и досрочно. Рекомендую. Обращайтесь как к надёжному специалисту. Будем и дальше сотрудничать.
Сотрудничество получилось отличным, моментальная оплата плюс четкая задача. Рекомендую.
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