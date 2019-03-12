Верстка и программирование сайта

Привет, фрилансер! Для тебя есть небольшая задачка )

Secret – это сайт, который рассказывает о чьем-либо секрете определенной группе лиц.

Дизайн

https://www.figma.com/file/O9eY8HtqkgXsZjToVPFDlJRj/Secret?node-id=0%3A1

Нужна адаптивная верстка. Также анимация переходов страниц, будет предоставлен аниматик сайта.

Из функционала – авторизация через Вконтакте, Facebook и затем переадресация на определенную страницу в зависимости от логина. Будет предоставлено несколько списков логинов. Небольшой тест с тремя вопросами и соотв-но с трея результатами. Отправка формы на почту.

Жду предложения по срокам и стоимости в личку.

Cheers, A!