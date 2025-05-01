Ускорить сайт на джумла Версия 1.5.25 до зеленой зоны гуглспид

HTML-версткаЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Доброго дня.

Сайт на джумла Версия 1.5.25

Внутряшка виртумарт 

Требуется ускорить сайт до зеленой зоны по гуглспид.

5 лет назад
Grisha-Desantnik
Григор 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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