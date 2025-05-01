Сделать небольшие правки на сайте
Ускорить сайт на джумла Версия 1.5.25 до зеленой зоны гуглспид
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Доброго дня.
Сайт на джумла Версия 1.5.25
Внутряшка виртумарт
Требуется ускорить сайт до зеленой зоны по гуглспид.
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