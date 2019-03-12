Правки сделать по верстке

HTML-версткаЗакрыт7 заявок177 просмотров
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Правки сделать по верскте тут задание 

https://docs.google.com/document/d/1eczaJLUAXnu35gvN4ncZTFDnmZfCQcZ1mFeBNhOJwZI/edit?usp=sharing 

от вас жду сроки и бюджет

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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