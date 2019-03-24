Форма

$16
HTML-версткаЗавершен5 заявок270 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На http://mos-radius.ru/ нужно сделать симпатичную форму (HTML, CSS, JS)

--Выберите экскурсию-- // выпадающий список из 3х вариантов

«Вдоль по Питерской…». От Воскресенских ворот до Триумфальной площади.

«Дядя Гиляй и его время». От Пушкинской площади до Театральной. Прогулка по местам бессмертного труда «Москва и Москвичи».

Индивидуальная экскурсия // Если юзеры выбрал этот вариант, то исчезает поля “Продолжительность экскурсии”, и вместо поля “Кол-во участников” появляется “Цена, руб.:”, которое юзер может произвольно заполнить. 

Дата и время начала экскурсии: // календарик типа http://prntscr.com/muptqw )

Кол-во участников: // выпадающий список с вариантами

1-2: 3000 руб.

3-5: 5000 руб.

6-9: 7000 руб.

10-15: 10000 руб.

16-25: 15000 руб.

Продолжительность экскурсии: 3 часа в среднем // просто текст без поля

Ваше имя:

Телефон:

Эл. адрес

Кнопка “Заказать и оплатить картой”

// Все поля обязательные и с валидацией

В другой задаче к форме будет бэкэнд. Поэтому я не использовал плагин к wordpress для форм, так как у нас юзер сначала будет попадать на форму оплаты картой, далее уже на страницу "Ваш заказ принят".

5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
denis0231
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$16
1 день
WMZ
Всё отлично. Денис проявил инициативу и сделал то, что нужно, на хорошем уровне. Рекомендую.
Евгений умеет правильно и чётко ставить задачи, так что работать очень просто.
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