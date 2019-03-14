Выровнять фото по заданным отступам

В перечень-список добавлено новое фото, но по какой-то причине миниатюра отличается от всех остальных, такого не должно быть. Самостоятельно в коде разобраться не удалось, картинку загружали и в исходном размере и после оптимизации в https://tinypng.com/ - ничего не меняется

Страница, на ней в комплектующих "причальный кранец": http://tardex.ua/products/lite