Богдан Лисунов bogdan_lisunovbogdan_lisunov
27 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов под ключ и маркетинговое сопровождение
Мой сайт: http://lisunov.tilda.ws/
Эстетичный сайт, который решит вашу бизнес-задачу. Опыт — 10 лет. Разработка под ключ, продвижение от профессионала. Любая тематика, полное сопровождение и поддержка. Буду рад помочь вам.
Примеры разработанных сайтов:
https://terrasa-fasad.com.ua/ — уютные террасы и фасады для дома
http://ot-plast.com.ua/ — высококачественный пластик для бизнеса
https://woodlux.ua/ — доска для террас от производителя
https://teratan.biz/ — литьё изделий из полиуретана на заказ
http://металлообработка.укр/ — металлообработка на высокоточных станках с ЧПУ
https://decogroup.ua/ru/ — мебельные фасады из МДФ
Портфолио
- Terrasa-fasad.com.ua — террасная доска и фасады70 просмотров
- Ot-plast.com.ua — листовой пластик для бизнеса88 просмотров
- Woodlux.ua — террасная доска от производителя68 просмотров
- Teratan.biz: изделия из полиуретана на заказ107 просмотров
- Decogroup.ua — мебельные фасады из МДФ73 просмотра
- Металлообработка.укр — металлообработка на ЧПУ54 просмотра