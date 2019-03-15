Сделать правки по сайту на WP

Правки по сайту simplestаrt.by

1. Изменить координаты на карте в разделе Контакты

2. Сделать возможность вставки картинки вместо видео на главной странице

3. Временно скрыть блок Сертиfикаты - пустой, и ниже блок Новости http://prntscr.com/mqwwk1

4. Заменить картинку на заднем fоне http://prntscr.com/mllatr - предоставлю

5. Если убрать последних 2 предложения в списке, то fорма пропадает, на нее наезжает блок с Сертиfикатами http://prntscr.com/mll9vf, нужно поправить этот момент.

6. Fормы обратной нужно настроить на отправку запросов на почту [email protected]

7. Добавить fаvicon - предоставлю

8. В шапке и в fутере скрыть кнопки Ютюб, инстаграм, ватсап. Оставить только вайбер.

Вайбер направлять на номер +37529 5600043

9. Изменить описание на СимплСтарт http://prntscr.com/mqwzvy

10. Изменить данные в пакетах услуг на главной http://prntscr.com/mqx3as таким образом

http://prntscr.com/mqx4me и http://prntscr.com/mqx4t0. Эта инfормация запрограммирована в админке,

только не отображается на главной.

11. Скрыть этот текст http://prntscr.com/mqx5ih

12. Скрыть столбец ПОМОЩЬ и выровнять расстояние между пунктами http://prntscr.com/mqx71h

Услуги и Стартовый

13. В разделе услуги скрыть услуги без цен. В админке запрограммирована прямая связь

перечня услуг в пакетах с перечнем услуг в разделе УСЛУГИ.

Так получается не удобно, нужно добавить возможность отдельного редактирования списка услуг в

пакетах на главной и в общем списке.

14. Как можно добавить title и description на каждую страницу?