Верстка из PSD - HTML5, CSS3

[b]Требования:[/b] Bootstrap 4 Препроцессор Sass/Scss [b]Анимации/Ховеры:[/b] 1. На каждой картинку с проектами при скролле (анимация появления картинки) - пример https://blog.dropbox.com/2. В первом блоке буквы появляются из черной полоски которая уходит а текст остаётся - пример https://spire.com/en3. Ховер на ссылках ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужна адаптивная верстка двух страниц 1140/720/320. Без фреймворков.
https://www.dropbox.com/s/jkpbi5yehn24qiv/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%201140.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dv6p9kshcrizc80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%201140.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hksl35nq2wxg7c1/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20720.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0leopyb4ziombol/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20720.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hprx8qq4h3nqya3/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20320.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6mtwlb7xq85xq83/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20320.jpg?dl=0
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