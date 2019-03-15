Реализовать страницу-верификацию возраста перед переходом на прокладку

Имеется: посадочная страница (прокладка) с контентом 18+.

Необходимо:

1. Реализовать адаптивную под мобильные устройства и десктоп версию страницу-верификацию, которая будет открываться перед прокладкой, по типу этой - http://joxi.ru/MAj9RZbfjjjoE2?d=1

2. Соединить страницу верификации с посадочной страницей (необходимо чтобы при заходе на посадочную страницу по URL человек сначала попадал на страницу верификации, затем нажимал "Да" и попадал непосредственно на посадочную страницу).

Условия:

1. Желательно сделать так, чтобы в течении того времени, пока человек рассматривает страницу верификации и нажимает "Да" (примерно пару секунд), подгружалась непосредственно посадочная страница. И после того как человек нажмет "Да", ему сразу откроется посадочная страница и он не будет ждать, пока она прогрузится.

2. Страница-верификация должна быть идеально адаптивна под мобильные устройства и десктоп.

3. Страница-верификация должна весить как можно меньше (от этого зависит скорость ее загрузки).

4. Необходимо доходчиво рассказать, как я сам могу поменять фоновую картинку и текст на странице-верификации.

Задание совсем не сложное, скорее всего просто нужно сделать еще один index.html, где и будет находится страница-верификации. (но не обязательно, возможно вы придумаете более эффективный вариант)

Я буду быстро реагировать и отвечать на ваши вопросы/предложения и мы сможем быстро закончить проект.

Пожалуйста, в комментариях уточните примерный наиболее эффективный план реализации задачи, каким Вы его видите.