HTML / CSS Подправить верстку

$7
HTML-версткаЗакрыт8 заявок270 просмотров
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Имеется страничка диалога чата с саппортом, пример такого диалога смотрите здесь http://allfacebook.com.ua/images/tmp/chat.txt скопируйте и вставьте ссылку.

Необходимо:

1. Растянуть чат на всю ширину контейнера, но не более 900px, сейчас слишком узко, не удобно писать.

2.  При открытии чата, чтобы сразу ползунок переводился в самый низ  диалога

3.  Подправить шрифты и цвета фона под сообщениями, подберу и сообщу цвет.

4. При написании сообщения, сейчас невозможно разбить на абзацы, т.е. вставить перенос на следующую строку ENTER, текст сливается.  Скорей всего это сделано перехватом клавиши ENTER на JS, нужно постараться устранить это ограничение.

5. Убрать под чатом список файлов, либо сделать их в виде свернутого выезжающего меню как в вайбере к примеру.

HTMLCSS
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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