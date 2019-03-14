HTML / CSS Подправить верстку

Имеется сайт - ИМ, в свое время некорректно была проведена верстка ив ИЕ он криво работает Необходима переверестать так, чтобы в ИЕ все работало правильно На данный момент - шапка кривая, где то иконки растянуты, не работает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется страничка диалога чата с саппортом, пример такого диалога смотрите здесь http://allfacebook.com.ua/images/tmp/chat.txt скопируйте и вставьте ссылку.
Необходимо:
1. Растянуть чат на всю ширину контейнера, но не более 900px, сейчас слишком узко, не удобно писать.
2. При открытии чата, чтобы сразу ползунок переводился в самый низ диалога
3. Подправить шрифты и цвета фона под сообщениями, подберу и сообщу цвет.
4. При написании сообщения, сейчас невозможно разбить на абзацы, т.е. вставить перенос на следующую строку ENTER, текст сливается. Скорей всего это сделано перехватом клавиши ENTER на JS, нужно постараться устранить это ограничение.
5. Убрать под чатом список файлов, либо сделать их в виде свернутого выезжающего меню как в вайбере к примеру.
- Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Сайт на Wordpress,[b] шаблон адаптивный[/b]. Тем не менее, имеются три проблемы с адаптивной версткой. Возможно, они взаимосвязаны: 1. Неверное изменение размеров картинок при просмотре с телефона. Я загружаю картинки, размер которых почти на всю ширину контентной части ...Завершен5 лет назад
Всем привет. Нужна адаптивная верстка сайта - портфолио. Есть дизайны всех страниц в XD файле Условия: - Верстка по BEM - SCSS - Без CSS фреймворков - Использование flexboxHTML-верстка32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Речь о сайте https://spzp.ru Всего две в принципе доработки. Первая. На главной странице в анонсах - две ссылки "Читать далее". Вы уберите ту, что внутри. А красивую оранжевую кнопку оставьте. И вторая доработка. Там в анонсах если не ...Завершен5 лет назад
- $250
Необходимо провести доработку верстки и скриптов сайта, в том числе внедрить видео. По объему на несколько дней работы. Используется less, исходники надо поддерживать в актуальном состоянии. Сайт www.vipflat.ru. ТЗ для изучения предоставим. Пишите стоимость часа ...Завершен5 лет назад
Требуется сверстать страницу по PSD макету без ошибок, в точном соответствии макету. Все необходимое предоставлю исполнителю. Укажите сроки и примерную цену, точно обсудим все личке.HTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад
Мелкие правки: изменить цвет, поправить, подвинуть итд. Возможны в дальнейшем более серьезные работы и проекты. Подробности опытным исполнителямЗавершен5 лет назад
- $25
Нужен верстальщик для верстки лендинга. Тема: бани-бочки Сроки: до 10.00 часов по МСК, 17 марта Цена: 1500 Приоритет буду отдавать исполнителям, которые уже работали с похожей тематикой. Обязательно кроссбраузерно!! Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры Ваших работ при отписке ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется: посадочная страница (прокладка) с контентом 18+. Необходимо: 1. Реализовать адаптивную под мобильные устройства и десктоп версию страницу-верификацию, которая будет открываться перед прокладкой, по типу этой - http://joxi.ru/MAj9RZbfjjjoE2?d=1 2. Соединить страницу верификации с посадочной страницей (необходимо чтобы при ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Ссылка на ТЗ и мокапы: [url=http://click.freelancehunt.com/wf/click?upn=-2FmtksqrQwWgqLc-2FROKo0hUELPSeqZxKZKX54CprOAJWFi3SSbLIUamQ-2BOVWecMEhjZ7Mm2F-2FWfn-2FP-2BPtPXKhDGLWCgEl1wDZC3B5mDv9bRn6WGwlaflRSEySQxkF5-2B9c_ZtBlGeV9Hk-2FCXuU1cA7Lnj4lxzwk6Afwaopcx1IhLyntzXT-2FmSgVKIU8r0jHin1z-2Fz-2Bc0BMueeAh0Hh0RA0jNY-2FUwyp-2BJE8JtP8pIskJVY-2BN2whSr-2FAfJMs-2BIPobIGEce4F5DeDA-2FOE0QPD5pTBOvbTzXRUsHiYrrVgmsfYs-2BTub3B8OoTt2kVEtoMsNi6KZyEmzuAOCAcQOxWw8CHqt9FlPn-2B4yZSyWK9HfnRgcUtSFUAf3uAgEFLF9Fksjl5Mj]https://drive.google.com/drive/folders/1asFzES1Ao4Pk0znAXUWByoaSBueos5vS?usp=sharing[/url] ТЗ для сайта.psd - упрощенный мокап, там целевые страницы главная и корзина картинки - это мокапы по блокам страниц ТЗ (главная + калькулятор) - нюансы верстки и расположение мокапов-картинок по порядку. Там ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад