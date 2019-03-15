Требуется сверстать лендинг. ТЗ по ссылке ниже. https://docs.google.com/document/d/1veULdH1PQpjIyQLtZvHwREUhQoXy_jwhkk_cGf67F50/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС,
Верстка сайта с адаптивным дизайном с элементами java-script и php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать сайт для студенческой организации:
Нами была продумана вся структура и также нарисовали схематичный макет (см. вложения).
Смотреть ТЗ можно здесь.
Из основных пунктов:
- нужен адаптивный дизайн (использование css-framework-ов)
- нужны будут java-скрипт сценария
- понадобиться написать простенький php-скрипт
- текста и фотографии предоставим по мере разработке
ВАЖНО! Мы сможем работать только и только с юр. лицами РФ (ИП, ООО, АО).
Не писать если:
- вы не юр. лицо РФ
- вы не адекватны
- у вас нет опыта в верстки и вкуса дизайна
- вы не сможете приступить к работе сразу после согласования деталей
- вы не сможете сделать всю работу не дольше 2-х недель
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