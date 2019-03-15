Верстка сайта с адаптивным дизайном с элементами java-script и php

HTML-версткаЗакрыт7 заявок295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать сайт для студенческой организации:

Нами была продумана вся структура и также нарисовали схематичный макет (см. вложения).

Смотреть ТЗ можно здесь.

Из основных пунктов: 

  • нужен адаптивный дизайн (использование css-framework-ов)
  • нужны будут java-скрипт сценария
  • понадобиться написать простенький php-скрипт
  • текста и фотографии предоставим по мере разработке

ВАЖНО! Мы сможем работать только и только с юр. лицами РФ (ИП, ООО, АО). 

Не писать если:

  • вы не юр. лицо РФ
  • вы не адекватны
  • у вас нет опыта в верстки и вкуса дизайна
  • вы не сможете приступить к работе сразу после согласования деталей
  • вы не сможете сделать всю работу не дольше 2-х недель
PHPВерстка сайта
5 лет назад
freeburger
Валентин 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен верстальщик для верстки лендинга.

    $25

    Нужен верстальщик для верстки лендинга.  Тема: Лидогенерация Сроки: до 10.00 часов по МСК, 17 марта  Цена: 1500  Приоритет буду отдавать исполнителям, которые уже работали с похожей тематикой.  Обязательно кроссбраузерно!!  Скорость загрузки не менее 70 по сервису  (ссылку на сервис проверки скорости загрузки, ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • HTML / CSS Подправить верстку

    $7

    Имеется страничка диалога чата с саппортом, пример такого диалога смотрите здесь http://allfacebook.com.ua/images/tmp/chat.txt скопируйте и вставьте ссылку. Необходимо: 1. Растянуть чат на всю ширину контейнера, но не более 900px, сейчас слишком узко, не удобно писать. 2.  При открытии чата, чтобы ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация сайта в IE

    Имеется сайт - ИМ, в свое время некорректно была проведена верстка ив ИЕ он криво работает Необходима переверестать так, чтобы в ИЕ все работало правильно На данный момент - шапка кривая, где то иконки растянуты, не работает ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить адаптивную верстку на Wordpress

    Здравствуйте!  Сайт на Wordpress,[b] шаблон адаптивный[/b]. Тем не менее, имеются три проблемы с адаптивной версткой. Возможно, они взаимосвязаны: 1. Неверное изменение размеров картинок при просмотре с телефона. Я загружаю картинки, размер которых почти на всю ширину контентной части ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка анонсов на главной странице сайта

    Речь о сайте https://spzp.ru Всего две в принципе доработки.  Первая. На главной странице в анонсах - две ссылки "Читать далее". Вы уберите ту, что внутри. А красивую оранжевую кнопку оставьте. И вторая доработка. Там в анонсах если не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка верстки. Less

    $250

    Необходимо провести доработку верстки и скриптов сайта, в том числе внедрить видео. По объему на несколько дней работы. Используется less, исходники надо поддерживать в актуальном состоянии. Сайт www.vipflat.ru. ТЗ для изучения предоставим. Пишите стоимость часа ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка страницы по PSD макету

    Требуется сверстать страницу по PSD макету без ошибок, в точном соответствии макету. Все необходимое предоставлю исполнителю. Укажите сроки и примерную цену, точно обсудим все личке.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки верстки на сайте Wordpress

    Мелкие правки: изменить цвет, поправить, подвинуть итд. Возможны в дальнейшем более серьезные работы и проекты. Подробности опытным исполнителям

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад