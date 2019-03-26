Необходимо сделать доработки на нескольких сайтах

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Наш штатный программист перестал справлять с огромным количеством задач, которые нам выдают клиенты, и мы ищем человека, который мог бы помогать нам с некоторыми проектами. Работа есть постоянно, поэтому ищем fullstack разработчика, которому интересно иметь заказчика с постоянными задачами. Есть вероятность войти в штат компании удаленно (для тех, кому это интересно), такой вариант тоже рассматривали.

По работе вам понадобится знание адаптивной верстки, графических редакторов, php и т.д. (обычный набор для разработки сайта). Мы специализируемся на маркетинге и продажах с сайта, поэтому сложные технические проекты берем редко, соответственно и запредельного уровня от соискателя не требуется.

Сейчас требуется доработка трём сайтам (один из них на конструкторе). Стоимость работ 9.000 рублей.

ТЗ отправлю всем желающим в личку, оно не до конца точное, поскольку некоторых данных ещё не получили от заказчика или не закончили делать сами, но чтобы понять объем работы подойдёт идеально. Оплата на карту или электронными деньгами, 1/3 предоплата, 1/3 по окончанию первого проекта, 1/3 по окончанию работы (предоплату для тех, кто недавно на сервисе, сделать не сможем).

Вам необходимо будет добавиться к нам в Trello, там ТЗ продублировано в виде задачи с чек листами, которые нужно щёлкнуть по выполнению. Туда же мы будем ставить новые задачи, если всё пройдёт успешно с тремя тестовыми. Приступить к работе необходимо будет в понедельник-вторник. По срокам сдачи проектов жёстких ограничений нет, обсудим с исполнителем лично. Спасибо за уделенное время!